Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться
Президент США Дональд Трамп предложил журналистам в ожидании окончания его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пойти пообедать или... РИА Новости, 29.12.2025
Трамп предложил ожидающим конца встречи с Нетаньяху журналистам поесть