22:57 29.12.2025
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
владимир зеленский
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, владимир зеленский
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться

Трамп предложил ожидающим конца встречи с Нетаньяху журналистам поесть

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил журналистам в ожидании окончания его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пойти пообедать или расплавиться на жаре, пошутив, что некоторые представители СМИ считают предложения пообедать взяткой.
"У нас будет большая встреча, увидимся через пару часов и, если хотите, можете пойти пообедать, как вчера. Вы хотите? А то некоторые думают, что это ужасно, это взятка. Но, знаете, взятка в 25 долларов, не знаю... А если не хотите, можете остаться на дороге и расплавиться", - сказал Трамп журналистам в Мар-а-Лаго, где сегодня около 27 градусов.
В воскресенье Трамп предложил журналистам "взятку" в виде обеда, пока сам он проводил встречу с Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху
Вчера, 21:53
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала