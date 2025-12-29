https://ria.ru/20251229/tramp-2065519771.html
Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений Израиля с Сирией
2025-12-29T22:10:00+03:00
2025-12-29T22:10:00+03:00
2025-12-29T22:10:00+03:00
в мире
сирия
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений Израиля с Сирией
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений Израиля с новым руководством Сирии.
"Я надеюсь, что он будет ладить с Сирией, потому что новый президент Сирии очень старается преуспеть... Я надеюсь, что они будут ладить", - сказал Трамп журналистам во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.
Президент США добавил, что снял санкции с Сирии, потому что, в противном случае, у Тель-Авива и Дамаска не было бы шанса на нормализацию.
Трамп также заявил, что и он сам, и Нетаньяху хотят, чтобы Сирия выдержала переходный период, и будут обсуждать тему этой страны в ходе переговоров.