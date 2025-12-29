Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений Израиля с Сирией

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений Израиля с новым руководством Сирии.

"Я надеюсь, что он будет ладить с Сирией, потому что новый президент Сирии очень старается преуспеть... Я надеюсь, что они будут ладить", - сказал Трамп журналистам во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.

Президент США добавил, что снял санкции с Сирии, потому что, в противном случае, у Тель-Авива и Дамаска не было бы шанса на нормализацию.