ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц конфликта с РФ.
https://ria.ru/20251229/tramp-2065518614.html
Трамп рассказал о потерях Украины в конфликте с Россией за последний месяц
Трамп рассказал о потерях Украины в конфликте с Россией за последний месяц - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о потерях Украины в конфликте с Россией за последний месяц
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц конфликта с РФ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:57:00+03:00
2025-12-29T21:57:00+03:00
2025-12-29T21:57:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065517485.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Трамп рассказал о потерях Украины в конфликте с Россией за последний месяц
Трамп: Киев за последний месяц потерял 26 тысяч солдат в конфликте с РФ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото