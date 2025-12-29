https://ria.ru/20251229/tramp-2065518337.html
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки
Трамп: новые удары по Ирану возможны , если Тегеран продолжит разработку ядерки