Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 29.12.2025 (обновлено: 22:06 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/tramp-2065518337.html
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:55:00+03:00
2025-12-29T22:06:00+03:00
иран
тегеран (город)
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515316.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, тегеран (город), в мире, сша, дональд трамп
Иран, Тегеран (город), В мире, США, Дональд Трамп
Трамп поддержал новые удары по Ирану в случае продолжения разработки ядерки

Трамп: новые удары по Ирану возможны , если Тегеран продолжит разработку ядерки

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ.
"Если они продолжат с ракетами - да, ядерная (программа - ред.) - быстро. Во-первых, да, безусловно. А во-вторых, мы сделаем это немедленно", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос об ответных мерах в отношении Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху
Вчера, 21:37
 
ИранТегеран (город)В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала