Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп
Атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина было неправильно со стороны Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-29T21:53:00+03:00
2025-12-29T21:53:00+03:00
2025-12-30T09:28:00+03:00
Россия, В мире, США, Новгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
