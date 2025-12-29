Рейтинг@Mail.ru
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 29.12.2025 (обновлено: 09:28 30.12.2025)
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп - РИА Новости, 30.12.2025
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп
Атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина было неправильно со стороны Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Атаку на резиденцию Путина никак нельзя считать обороной, заявил Трамп

Трамп: атаку на резиденцию Путина нельзя считать оборонительными действиями

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина было неправильно со стороны Украины, заявил президент США Дональд Трамп.
"Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело — атаковать его дом", — сказал он на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял попытку ударить по резиденции Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все беспилотники уничтожили силами ПВО.

Глава Белого дома также рассказал, что очень разозлился, когда узнал о террористической атаке. Он подчеркнул, что ВСУ нельзя было этого делать.
"Вы знаете, сейчас деликатный момент во времени. Сейчас неподходящее время", — добавил американский лидер.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00
Кроме того, Трамп назвал сегодняшний телефонный разговор с Путиным крайне продуктивным. По его словам, для достижения мира на Украине остается решить еще несколько сложных вопросов.

Предыдущая беседа президентов России и США прошла накануне перед переговорами Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде. Она длилась один час 15 минут, носила дружеский и деловой характер. Путин призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что убедился в стремлении Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия после попытки ВСУ атаковать резиденцию не намерена прекращать диалог с США по Украине. Однако переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия Киева пощечиной Трампу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
 
