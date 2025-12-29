Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху
21:53 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065517913.html
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху
2025-12-29T21:53:00+03:00
2025-12-29T21:53:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я думаю, что они лучше и быть не могут", - сказал Трамп на встрече с израильским премьером, отвечая на вопрос журналистов об их отношениях.
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Вчера, 21:51
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Вчера, 21:51
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
