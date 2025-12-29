https://ria.ru/20251229/tramp-2065517913.html
Трамп рассказал об отношениях с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
2025
Трамп заявил, что у него отличные отношения с Нетаньяху