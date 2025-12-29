https://ria.ru/20251229/tramp-2065517239.html
Трамп надеется на урегулирование спорных вопросов по Украине
Трамп надеется на урегулирование спорных вопросов по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп надеется на урегулирование спорных вопросов по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на урегулирование препятствующих достижению урегулирования по Украине спорных вопросов. РИА Новости, 29.12.2025
