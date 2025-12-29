https://ria.ru/20251229/tramp-2065516419.html
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки"
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки" - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки"
Президент США Дональд Трамп напомнил на фоне украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон не стал предоставлять...
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки"
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине ракеты Tomahawk