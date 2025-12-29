Рейтинг@Mail.ru
Трамп узнал об атаке на резиденцию Путина лично от президента
21:42 29.12.2025 (обновлено: 22:45 29.12.2025)
Трамп узнал об атаке на резиденцию Путина лично от президента
Президент США Дональд Трамп сообщил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина лично от президента РФ. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп узнал об атаке на резиденцию Путина лично от президента РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина лично от президента РФ.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Я узнал об этом сегодня утром, знаете, кто мне рассказал? Президент Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что его атаковали. Это плохо", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп напомнил, что не стал поставлять Украине "Томогавки"
Россия, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
 
 
