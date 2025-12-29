https://ria.ru/20251229/tramp-2065515750.html
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
Трамп недавно провел разговор с Мадуро - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно говорил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но разговор не привел ни к чему особенному. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:40:00+03:00
2025-12-29T21:40:00+03:00
2025-12-29T21:43:00+03:00
дональд трамп
николас мадуро
в мире
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065505158.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, николас мадуро, в мире, сша, венесуэла
Дональд Трамп, Николас Мадуро, В мире, США, Венесуэла
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
Трамп сообщил, что недавно провел разговор с Мадуро