Рейтинг@Mail.ru
Трамп недавно провел разговор с Мадуро - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 29.12.2025 (обновлено: 21:43 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515750.html
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
Трамп недавно провел разговор с Мадуро - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно говорил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но разговор не привел ни к чему особенному. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:40:00+03:00
2025-12-29T21:43:00+03:00
дональд трамп
николас мадуро
в мире
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065505158.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, николас мадуро, в мире, сша, венесуэла
Дональд Трамп, Николас Мадуро, В мире, США, Венесуэла
Трамп недавно провел разговор с Мадуро

Трамп сообщил, что недавно провел разговор с Мадуро

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / House Select Committee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно говорил с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но разговор не привел ни к чему особенному.
"Я разговаривал с ним недавно, совсем недавно, но ничего особенного не вышло", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп
Вчера, 19:54
 
Дональд ТрампНиколас МадуроВ миреСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала