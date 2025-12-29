Трамп назвал условие для реализации мирного плана по Газе

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация мирного плана по Газе возможна только после разоружения палестинского движения ХАМАС.
"Должно пройти разоружения ХАМАС", - заявил Трамп на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго.
По его словам, это необходимо для перехода к реализации второй части мирного плана, что должно начаться "как можно скорее".
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.