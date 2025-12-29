Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 29.12.2025 (обновлено: 21:42 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515316.html
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на повестке его встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху стоят пять крупных тем. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:37:00+03:00
2025-12-29T21:42:00+03:00
в мире
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515411.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Трамп рассказал о темах для переговоров с Нетаньяху

Трамп на переговорах с Нетаньяху намерен обсудить пять тем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на повестке его встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху стоят пять крупных тем.
"Мы обсуждаем множество вопросов. У нас есть около пяти основных тем для обсуждения, и (сектор - ред.) Газа будет одной из них", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед встречей с Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал условие для реализации мирного плана по Газе
Вчера, 21:37
 
В миреСШАБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала