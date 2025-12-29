Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 29.12.2025 (обновлено: 21:38 29.12.2025)
Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что только что узнал об украинской атаке на резиденцию президента России Владимира Путина и считает это очень... РИА Новости, 29.12.2025
киев, россия, вооруженные силы украины, сша, новгородская область, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Новгородская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

Трамп заявил, что только что узнал об атаке ВСУ на резиденцию Путина

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что только что узнал об украинской атаке на резиденцию президента России Владимира Путина и считает это очень плохим событием.
"Я не знал об этом. Я только что услышал об этом, но я ничего не знал об этом. Это очень плохо. Это нехорошо", - заявил Трамп журналистам.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСШАНовгородская областьДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
