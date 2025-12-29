https://ria.ru/20251229/tramp-2065514906.html
Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару вопросов
Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару вопросов - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару вопросов
Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мира на Украине остается урегулировать еще несколько сложных вопросов. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару сложных вопросов