Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару вопросов
21:34 29.12.2025 (обновлено: 21:37 29.12.2025)
Трамп заявил, что для мира на Украине остается решить еще пару вопросов
Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мира на Украине остается урегулировать еще несколько сложных вопросов. РИА Новости, 29.12.2025
украина, в мире, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мира на Украине остается урегулировать еще несколько сложных вопросов.
"У нас есть несколько очень сложных вопросов, как вы можете себе представить", - сказал Трамп журналистам.
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
 
 
