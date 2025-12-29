https://ria.ru/20251229/tramp-2065514808.html
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что последний разговор с Путиным прошел крайне продуктивно