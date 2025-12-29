Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 29.12.2025
21:32 29.12.2025 (обновлено: 21:42 29.12.2025)
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно. РИА Новости, 29.12.2025
дональд трамп, владимир путин, сша, в мире, россия, мирный план сша по украине
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, В мире, Россия, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп заявил, что последний разговор с Путиным прошел крайне продуктивно

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его последний разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел крайне продуктивно.
"У нас состоялся очень хороший разговор. Мы поговорили в 8 часов утра по нашему времени (16.00 мск - ред.), и это был очень продуктивный разговор. Как вы понимаете, у нас есть несколько очень сложных вопросов. Он, наверное, лучше всех в мире разбирается в таких сложных вопросах. Все решается", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 21:34
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ миреРоссияМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
