Трамп пытается достичь мира на Украине, заявил Грушко - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 29.12.2025 (обновлено: 19:25 29.12.2025)
Трамп пытается достичь мира на Украине, заявил Грушко
россия, украина, сша, александр грушко, дональд трамп, владимир путин, госдума рф
Россия, Украина, США, Специальная военная операция на Украине, Александр Грушко, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ
Трамп пытается достичь мира на Украине, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Трамп искренне пытается достичь мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне пытается достичь мира на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя факт звонка американского лидера российскому президенту Владимиру Путину перед переговорами с Владимиром Зеленским.
"Это говорит о том, что президент Трамп искренне пытается достичь мира на Украине", - сказал Грушко журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России.
Комментарий Лаврова об атаке на госрезиденцию Путина в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине, сообщил Лавров
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААлександр ГрушкоДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала