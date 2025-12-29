Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
14:32 29.12.2025
Трамп усилит давление на ЕС и Украину в 2026 году, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп в 2026 году может усилить давление на Европу и Украину для ускорения мирного урегулирования российско-украинского конфликта, такое... РИА Новости, 29.12.2025
Трамп усилит давление на ЕС и Украину в 2026 году, считает эксперт

У Синьбо: Трамп усилит давление на ЕС и Украину в 2026 году ради мира

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
ПЕКИН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 2026 году может усилить давление на Европу и Украину для ускорения мирного урегулирования российско-украинского конфликта, такое мнение выразил директор центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо.
Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом
Вчера, 12:59
"Прекращением российско-украинского конфликта Трамп пытается достичь двух целей. Первая - улучшить отношения с Россией, а вторая - сократить обязательства по обеспечению безопасности Европы. Но на практике он обнаружил, что добиться прекращения огня сложнее, чем ожидалось", - приводит слова У Синьбо китайский информационный портал "Гуаньча".
По его словам, Европа продолжает поддерживать Украину и правительство Зеленского, что в определенной степени мешает мирному процессу, который продвигает глава Белого дома.
"Европа по-прежнему надеется продолжать поддерживать Украину, или по крайней мере, не хочет прекращения огня на нынешних условиях. Для Зеленского продолжение войны прямо связано с его политической судьбой: как только закончится война, закончится и его собственная политическая карьера", - заявил китайский эксперт.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
Вчера, 12:55
Как уточнил У Синьбо, Европейский союз и Зеленский заинтересованы в затягивании войны, что объясняет трудности в продвижении мирного процесса.
"Но я считаю, в 2026 году Трамп усилит давление на Украину и Европу. На самом деле, ключевым фактором продолжения этого военного конфликта является отношение США. Они предоставляют не только финансирование и оружие, но и крайне необходимые разведданные. Если США прекратят разведывательную поддержку, Украина не сможет продолжать воевать", - добавил эксперт.
По его мнению, самое значительное отличие Трампа от предыдущих американских президентов заключается в том, что он рассматривает Европу не как актив, а как бремя. По мере приближения российско-украинского конфликта к завершению, Трамп намерен вывести войска из Европы и заставить ее взять обязательства за собственную оборону, отметил У Синьбо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 12:00
 
