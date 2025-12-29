Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
08:00 29.12.2025 (обновлено: 08:25 29.12.2025)
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Перед посещением Мар-а-Лаго глава киевского режима так стрессовал, что, по слухам, пережил гипертонический криз. Дела его и впрямь плохи: пока Зеленский летел в РИА Новости, 29.12.2025
2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить

Виктория Никифорова
Перед посещением Мар-а-Лаго глава киевского режима так стрессовал, что, по слухам, пережил гипертонический криз. Дела его и впрямь плохи: пока Зеленский летел в США, русская армия освободила Димитров и Гуляйполе, обесточила почти весь Киев, а в украинском парламенте прошли обыски — американцы продолжают искать, куда делись их деньги.
Не добавил хорошего настроения Зеленскому и прием во Флориде. В аэропорту его никто не встретил. В поместье Трампа он приехал как рядовой проситель. Президент США, пожав ему руку на пороге своего дома, не дал ему практически ничего сказать журналистам и увел внутрь как нашкодившего школьника.
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52
Надо было видеть лицо Зеленского, когда Трамп рассказывал о своем общении с президентом Путиным и объяснял удары по Киеву тем, что ВСУ тоже постоянно атакуют Россию. Но пан гетман даже не посмел возразить.
Словом, Трамп заранее обработал контрагента по всем правилам переговорной науки. Третируя Зеленского, он одновременно посылал прозрачный сигнал Европе: мы не хотим больше спонсировать вашего ставленника. Вы в ответе за гибель десятков тысяч людей и вы не хотите прекращать конфликт. А вот Путин хочет — и это объединяет его с Трампом.
И тем не менее дожать Зеленского на переговорах президенту США не удалось. Глава киевского режима продолжил цепляться за "гарантии безопасности", которые для него означают присутствие военных контингентов на Украине и обещание США защищать Незалежную.
Это требование неприемлемо и для Москвы (и она не раз об этом заявляла) и для Вашингтона — нынешняя американская администрация делает все, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, осознавая его апокалиптические последствия.
Зеленский также отказывается выводить войска из Донбасса — он мямлит, что такие вопросы решаются на референдуме, а для его проведения ему нужно прекращение огня. При этом на вопрос журналистов он ответил, что голосовать смогут украинцы, проживающие в Европе, а насчет украинцев, проживающих в России, ничего не сказал. Но без голосов русских украинцев референдум превратится в лохотрон. В то же время Трамп полностью поддержал позицию Москвы о бессмысленности прекращения огня.
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
Трамп с уважением отметил серьезный настрой российского президента на достижение мира и щедрость, с какой он готов помогать восстановлению Украины. Во время подходов к прессе вообще складывалось ощущение, что Трамп поверх Зеленского напрямую переговаривался с Путиным — обсуждал с ним возможный запуск ЗАЭС, мечтал о возобновлении торговли с Россией, рассказывал о создании переговорных групп, которые будут работать с российскими коллегами, признавал, что Украина продолжит терять территории, если не согласится на мир.
Мрачный Зеленский был вынужден все это выслушивать, нервно пожимая плечами и отворачиваясь от хозяина Мар-а-Лаго. Ему пришлось выслушать и горькую истину — Трамп справедливо отметил, что народ на Украине мечтает о завершении конфликта.
Но на этот раз мечтам сбыться было не суждено. Зеленский мог привезти украинцам мир, но вместо этого выбрал войну, проигнорировав все идеи американских переговорщиков. "Что будет, если вы все-таки не добьетесь договоренности?" — спросил Трампа журналист. "Будут убивать, будут умирать, — нахмурился американский президент. — Вот что будет".
Тем не менее Трамп не теряет оптимизма и считает, что Россия и Украина еще никогда не были так близки к соглашению, как сегодня. По его мнению, договоренность "готова на 95 процентов", хотя процесс идет очень сложно.
Но высчитывать проценты предстоит украинцам. Россия так или иначе свое возьмет. Еще до телефонного разговора с Трампом президент Путин заявил, что, если Киев не хочет отдавать территории мирным путем, мы получим их военным.
Грустно думать, что вчера Зеленский — согласись он на щедрые предложения Трампа — мог бы спасти от гибели своих граждан. Но ведь они для него лишь обменный фонд, рабы, жизни которых он меняет на виллы, бриллианты и прочую чушь. Жаль, что многие украинцы не понимают этого, а то ведь давно могли бы избавиться от этого крошки Цахеса, убивающего их страну.
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
Преемник Трампа объявил, что он сделает с Украиной, — и это катастрофа
23 декабря, 08:00
 
