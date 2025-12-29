https://ria.ru/20251229/tramp-2065273826.html
Трамп сделал заявление о погибших на Украине американцах
Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T05:28:00+03:00
2025-12-29T05:28:00+03:00
2025-12-29T05:31:00+03:00
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
сша
украина
флорида
2025
Новости
ru-RU
Трамп сделал заявление о погибших на Украине американцах
Трамп признался, что ему жаль, что наемники из США едут умирать на Украину
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной.
В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским
американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине
.
"Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп
.
По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры.
"Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США
.
Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела.
Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
.