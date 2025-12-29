Трамп сделал заявление о погибших на Украине американцах

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, поскольку она является для них чужой страной.

В ходе общения с журналистами по итогам переговоров с Владимиром Зеленским американского лидера спросили, какое он может передать послание семьям американцев, погибших на Украине

"Сообщение совершенно очевидно - как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране", - ответил Трамп

По словам главы Белого дома, среди погибших наемников были и известные люди, однако Трамп не стал приводить конкретные примеры.

"Печально, что такое могло произойти", - заключил президент США

Как выяснил ранее корреспондент РИА Новости, в США появляются пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из-за невозможности семей получить их тела.

Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.