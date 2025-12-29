https://ria.ru/20251229/tramp-2065269674.html
Трамп встретится с Нетаньяху
Трамп встретится с Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп встретится с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в 21.00 мск, сообщил Белый дом. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:54:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
мирный план сша по украине
Трамп встретится с Нетаньяху
Трамп проведет встречу с Нетаньяху в Палм-Бич