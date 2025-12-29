Рейтинг@Mail.ru
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб - РИА Новости, 29.12.2025
03:42 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065269155.html
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским побывал в гольф-клубе, следует из сообщений пресс-пула Белого дома.
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб

Трамп после встречи с Зеленским отправился играть в гольф

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским побывал в гольф-клубе, следует из сообщений пресс-пула Белого дома.
"Кортеж президента выехал из гольф-клуба в 7.15 после полудня (03.15 мск)", - сообщил пресс-пул.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп работает усердней Байдена, хотя и обошел Обаму по дням на гольфе
26 декабря, 04:21
26 декабря, 04:21
Журналистов привезли в гольф-клуб за час до этого. Репортеры не видели Трампа. Не сообщается, сопровождал ли президента США Зеленский.
Самолет представителей Украины на момент возвращения президентского кортежа в Мар-а-Лаго был на летном поле аэродрома, отметили в сообщении пула. Это означает, что Зеленский находится в Палм-Бич.
Трамп играл в гольф и накануне. С 20 декабря, когда он прибыл во Флориду, он не посещал свое поле по соседству с имением лишь 25 декабря. Все остальные дни он провел на гольф-курорте.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп заявил, что Зеленскому понравилось в его поместье
01:40
01:40
 
