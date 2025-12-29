https://ria.ru/20251229/tramp-2065269155.html
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским побывал в гольф-клубе, следует из сообщений пресс-пула Белого дома. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T03:42:00+03:00
2025-12-29T03:42:00+03:00
2025-12-29T03:42:00+03:00
в мире
сша
украина
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_3:68:2443:1441_1920x0_80_0_0_1093a0f7c00089722c85a66d2d1da9a6.jpg
https://ria.ru/20251226/tramp-2064757509.html
https://ria.ru/20251229/zelenskij-2065259294.html
сша
украина
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп после встречи с Зеленским отправился в гольф-клуб
Трамп после встречи с Зеленским отправился играть в гольф