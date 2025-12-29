https://ria.ru/20251229/tramp-2065264264.html
Трамп упомянул Путина 11 раз во время пресс-конференции с Зеленским
Трамп упомянул Путина 11 раз во время пресс-конференции с Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп упомянул Путина 11 раз во время пресс-конференции с Зеленским
Президент США Дональд Трамп упомянул президента России Владимира Путина 11 раз за 23 минуты своей совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 29.12.2025
