Трамп заявил о близости к урегулированию по Украине
Трамп заявил о близости к урегулированию по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил о близости к урегулированию по Украине
Обе стороны конфликта на Украине, вероятно, сейчас ближе к урегулированию, чем-когда либо прежде, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил о близости к урегулированию по Украине
Трамп: стороны близки к урегулированию по Украине, чем когда-либо прежде