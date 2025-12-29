Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065261031.html
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией
Возобновление торговых отношений с Россией открывает большие возможности для Вашингтона, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:54:00+03:00
2025-12-29T01:54:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251226/ssha-2064823682.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией

Трамп: возобновление торговли с Россией открывает большие возможности для США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Возобновление торговых отношений с Россией открывает большие возможности для Вашингтона, выразил уверенность президент США Дональд Трамп.
"Мы не смогли торговать в значительных объемах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС
26 декабря, 12:03
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала