Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией
Возобновление торговых отношений с Россией открывает большие возможности для Вашингтона, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о преимуществах возобновления торговли с Россией
Трамп: возобновление торговли с Россией открывает большие возможности для США