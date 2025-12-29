Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
01:53 29.12.2025 (обновлено: 02:48 29.12.2025)
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Я вижу, что это может произойти, в подходящее время", – сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Зеленским в ответ на соответствующий вопрос.
"Сегодня я увидел очень интересного президента Путина", – продолжил президент США, отметив, что верит желанию российского лидера закончить конфликт на Украине.
