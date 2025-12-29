https://ria.ru/20251229/tramp-2065260759.html
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:53:00+03:00
2025-12-29T01:53:00+03:00
2025-12-29T02:48:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_906bc3ae4b6285b508248cc3c4d900e4.jpg
https://ria.ru/20251216/tramp-2062257828.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_2fa791c270e93a23b7605b0345b66056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп допустил трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского
Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским в подходящее время