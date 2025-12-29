https://ria.ru/20251229/tramp-2065260630.html
Трамп рассчитывает решить оставшиеся вопросы на Украине в ближайшие недели
Трамп рассчитывает решить оставшиеся вопросы на Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассчитывает решить оставшиеся вопросы на Украине в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на решение оставшихся вопросов урегулирования на Украине в ближайшие недели. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:51:00+03:00
2025-12-29T01:51:00+03:00
2025-12-29T01:51:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258600.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп рассчитывает решить оставшиеся вопросы на Украине в ближайшие недели
Трамп заявил, что решение украинского конфликта займет несколько недель