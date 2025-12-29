Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065260494.html
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорённости по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:50:00+03:00
2025-12-29T01:50:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065254343.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения

Трамп: вопросы линии соприкосновения пока не согласованы, но стороны сближаются

© AP Photo / Doug MillsВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорённости по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению.
"Слово "согласовано" - слишком сильное. Я бы не сказал, что это согласовано, но мы приближаемся к договорённости по этому вопросу. А это большой вопрос. Безусловно, один из ключевых, и, думаю, мы сейчас ближе, чем были раньше", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о линии соприкосновения между Россией и Украиной.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала