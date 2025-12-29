https://ria.ru/20251229/tramp-2065260494.html
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил о приближении к соглашению по линии соприкосновения
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорённости по линии соприкосновения пока нет, однако стороны приблизились к соглашению. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:50:00+03:00
Трамп: вопросы линии соприкосновения пока не согласованы, но стороны сближаются