Трамп сообщил, что может выступить перед Радой - РИА Новости, 29.12.2025
01:49 29.12.2025
Трамп сообщил, что может выступить перед Радой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что может выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
мирный план сша по украине
сша
украина
2025
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, мирный план сша по украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что может выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию украинского конфликта.
"Я предлагал поехать и выступить перед их (украинским - ред.) парламентом. И, знаете, если бы это помогло, я не знаю, помогло бы или нет. Я думаю, наверное, это помогло бы, но я не знаю, насколько это приветствуется… Не знаю, было бы необходимо, но если бы это помогло спасать 25 тысяч жизней в месяц, да что угодно, я бы, конечно, хотел это сделать", - сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
