Трамп сообщил, что может выступить перед Радой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что может выступить перед Верховной радой Украины, если это поможет урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:49:00+03:00
Трамп сообщил, что может выступить перед Радой
Трамп сообщил, что может выступить перед Радой, если это поможет урегулированию