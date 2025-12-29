Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065260023.html
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нового визита в США Владимира Зеленского вместе с европейскими лидерами в ближайшие недели. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:45:00+03:00
2025-12-29T01:45:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238825_264:48:2910:1536_1920x0_80_0_0_aa822ee9528049f30e83c4ea3976393d.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258600.html
сша
флорида
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238825_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9b5a54dc583924b389b8d01c9eeae317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США

Трамп допустил новый визит Зеленского в США вместе с европейскими лидерами

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возможность нового визита в США Владимира Зеленского вместе с европейскими лидерами в ближайшие недели.
"Да, эти лидеры, о которых я только что прочитал, – замечательные люди", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, отвечая на вопрос, возможна ли в будущем встреча с лидерами ЕС и Зеленским в Вашингтоне или где-либо еще в США.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
01:34
 
В миреСШАФлоридаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала