https://ria.ru/20251229/tramp-2065260023.html
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нового визита в США Владимира Зеленского вместе с европейскими лидерами в ближайшие недели. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:45:00+03:00
2025-12-29T01:45:00+03:00
2025-12-29T01:45:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238825_264:48:2910:1536_1920x0_80_0_0_aa822ee9528049f30e83c4ea3976393d.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258600.html
сша
флорида
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238825_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9b5a54dc583924b389b8d01c9eeae317.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Трамп допустил возможность нового визита Зеленского в США
Трамп допустил новый визит Зеленского в США вместе с европейскими лидерами