Трамп вспомнил, как с Путиным прошел через ужасные обвинения
Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском РИА Новости, 29.12.2025
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе".
"Не забывайте, что мы прошли через мошенничество "Россия - Россия - Россия". Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей", - заявил Трамп журналистам во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер перед этим провел телефонный разговор с президентом РФ.
Президент США обвинил в создании ложной теории о "российском следе" демократов. Трамп подчеркнул, что обвинения в связях с РФ, звучавшие в свете его победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, мешали взаимодействию Москвы и Вашингтона.
"Несмотря на это, мы поладили", - сказал Трамп о российском лидере.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.