Трамп вспомнил, как с Путиным прошел через ужасные обвинения

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вспомнил, как с российским коллегой Владимиром Путиным прошел через ужасные обвинения из-за опровергнутой теории о якобы "российском следе".

"Не забывайте, что мы прошли через мошенничество "Россия - Россия - Россия". Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей", - заявил Трамп журналистам во Флориде по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Американский лидер перед этим провел телефонный разговор с президентом РФ.

Президент США обвинил в создании ложной теории о "российском следе" демократов. Трамп подчеркнул, что обвинения в связях с РФ, звучавшие в свете его победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, мешали взаимодействию Москвы и Вашингтона.

"Несмотря на это, мы поладили", - сказал Трамп о российском лидере.