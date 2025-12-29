https://ria.ru/20251229/tramp-2065259632.html
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны обсуждали широкий круг вопросов, а не... РИА Новости, 29.12.2025
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах, а не о погоде