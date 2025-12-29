Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах - РИА Новости, 29.12.2025
01:43 29.12.2025
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны обсуждали широкий круг вопросов, а не... РИА Новости, 29.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах

Трамп дал понять, что разговор с Путиным был о серьезных вещах, а не о погоде

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным стороны обсуждали широкий круг вопросов, а не погоду.
"Мы обсуждали много вещей. Послушайте, я был с ним на телефоне почти, думаю, два с половиной часа... Мы обсуждали много вещей. Мы не говорили о погоде. Мы не обсуждали, какой прекрасный день в Палм-Бич, Флорида", - сказал Трамп.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провёл "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с Владимиром Путиным.
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
