Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал усилия РФ по постконфликтному восстановлению... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:39:00+03:00
2025-12-29T01:39:00+03:00
2025-12-29T01:39:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным восстановление Украины
