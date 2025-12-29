https://ria.ru/20251229/tramp-2065258913.html
Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп
Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 29.12.2025
Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп
Россия окажет Украине помощь в восстановлении после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонной с российским коллегой... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:36:00+03:00
2025-12-29T01:36:00+03:00
2025-12-29T02:10:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп
Трамп: Россия поможет восстановить Украину после окончания конфликта