Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 29.12.2025
01:36 29.12.2025 (обновлено: 02:10 29.12.2025)
Россия поможет восстановить Украину, заявил Трамп
Россия окажет Украине помощь в восстановлении после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонной с российским коллегой... РИА Новости, 29.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Россия окажет Украине помощь в восстановлении после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонной с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Они помогут, Россия поможет", — сказал он журналистам.
Разговор состоялся незадолго до встречи с Владимиром Зеленским во Флориде.
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
01:10
 
