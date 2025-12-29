Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не планирует посещать Украину - РИА Новости, 29.12.2025
01:35 29.12.2025
Трамп заявил, что не планирует посещать Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Украину, но не видит проблемы в таком визите, если он окажется необходимым. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Украину, но не видит проблемы в таком визите, если он окажется необходимым.
"Я не планирую (визит на Украину - ред.)... Я не уверен, что это действительно было бы необходимо, но если бы это помогло спасти 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, был бы готов это сделать", - сказал Трамп журналистам.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
