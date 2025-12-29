ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Украину, но не видит проблемы в таком визите, если он окажется необходимым.
Трамп заявил, что не планирует посещать Украину
Трамп заявил, что не планирует посещать Украину - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что не планирует посещать Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать Украину, но не видит проблемы в таком визите, если он окажется необходимым. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп не собирается посещать Украину, но не видит проблемы в таком визите
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото