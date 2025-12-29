Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258600.html
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским призвал поспешить со сделкой по Украине, заявив, что в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:34:00+03:00
2025-12-29T01:34:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239487_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_265f719d19db63ddb39cc8b2cf1b0cbb.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258464.html
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1495ff63cf5dca05ea8815f613280c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине

Трамп призвал поспешить со сделкой по Украине, допустив новые потери территорий

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским призвал поспешить со сделкой по Украине, заявив, что в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня
01:32
В субботу президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
01:10
 
В миреРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала