ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает российского лидера Владимира Путина по вопросу прекращения огня в украинском конфликте.
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает российского лидера Владимира Путина по вопросу прекращения огня в украинском конфликте. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:32:00+03:00
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня
Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото