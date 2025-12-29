Рейтинг@Mail.ru
01:31 29.12.2025
Ужасная теория о "российском следе" мешала работе с Россией, заявил Трамп
Ужасная теория о "российском следе" мешала работе с Россией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что теория о "российском следе" во время американских президентских выборов в 2016 году мешала взаимодействию США и РФ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:31:00+03:00
2025-12-29T01:31:00+03:00
в мире
россия
сша
флорида
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
россия
сша
флорида
2025
в мире, россия, сша, флорида, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ужасная теория о "российском следе" мешала работе с Россией, заявил Трамп

Трамп: теория о якобы российском следе мешала взаимодействию США и России

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что теория о "российском следе" во время американских президентских выборов в 2016 году мешала взаимодействию США и РФ.
"Но мистификация с "Россией, Россией, Россией", которая была ужасной выдуманной, полностью фиктивной историей ... на самом деле это мешало нам вести дела с Россией. И России тоже мешало взаимодействовать с нами. Но, несмотря на это, мы всё же ладим (c президентом РФ Владимиром Путиным - ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во Флориде.
