Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что обсудил вопрос Запорожской АЭС в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, а... РИА Новости, 29.12.2025
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
