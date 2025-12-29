Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/tramp-2065258167.html
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что обсудил вопрос Запорожской АЭС в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, а... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:30:00+03:00
2025-12-29T01:30:00+03:00
в мире
сша
флорида
днепр (река)
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065257610.html
сша
флорида
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, днепр (река), дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Днепр (река), Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС

Трамп сообщил, что обсудил ЗАЭС с Путиным и на переговорах с Зеленским

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что обсудил вопрос Запорожской АЭС в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, а также на переговорах с Владимиром Зеленским.
"Мы сегодня подробно это обсудили. Как вы знаете, она (станция - ред.) находится в довольно хорошем состоянии. Ее можно запустить немедленно, практически сразу. И это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции после встречи с Зеленским во Флориде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
01:26
 
В миреСШАФлоридаДнепр (река)Дональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала