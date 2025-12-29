https://ria.ru/20251229/tramp-2065257891.html
Трамп верит в желание Путина завершить конфликт на Украине
Трамп верит в желание Путина завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп верит в желание Путина завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:27:00+03:00
2025-12-29T01:27:00+03:00
2025-12-29T01:27:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065257342.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп верит в желание Путина завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что верит в желание Путина завершить конфликт на Украине