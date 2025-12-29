Рейтинг@Mail.ru
01:26 29.12.2025
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп поддержал действия российского руководства по Запорожской АЭС, заявив, что президент России Владимир Путин сотрудничает с Украиной... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС

Трамп: Путин сотрудничает с Украиной для запуска ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал действия российского руководства по Запорожской АЭС, заявив, что президент России Владимир Путин сотрудничает с Украиной для ее открытия.
"Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным... на самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее", - сказал Трамп на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря, 08:00
 
