Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп поддержал действия российского руководства по ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп поддержал действия российского руководства по Запорожской АЭС, заявив, что президент России Владимир Путин сотрудничает с Украиной... РИА Новости, 29.12.2025
россия
украина
сша
