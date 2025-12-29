Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье после встречи с Владимиром Зеленским, что пришло время завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье после встречи с Владимиром Зеленским, что пришло время завершить конфликт на Украине.
"Россия хотела бы, чтобы это закончилось, Украина тоже хотела бы этого, и я думаю, пришло время положить этому конец", - сказал Трамп на пресс-конференции с Зеленским.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
