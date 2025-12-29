ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье после встречи с Владимиром Зеленским, что пришло время завершить конфликт на Украине.
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье после встречи с Владимиром Зеленским, что пришло время завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото