https://ria.ru/20251229/tramp-2065257059.html
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп допустил, что в результате переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:20:00+03:00
2025-12-29T01:20:00+03:00
2025-12-29T01:20:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп оценил результаты переговоров с Зеленским
Трамп заявил о согласии по 95 процентам вопросов урегулирования на Украине