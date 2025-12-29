ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 28 декабря они обсудил почти все вопросы урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20251229/tramp-2065255727.html
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 28 декабря они обсудил почти все вопросы урегулирования... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:08:00+03:00
2025-12-29T01:08:00+03:00
2025-12-29T01:08:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065254343.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что обсудил с Путиным почти все вопросы урегулирования на Украине
© AP Photo / Doug MillsВыступление Дональда Трампа
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото