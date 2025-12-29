https://ria.ru/20251229/tramp-2065255589.html
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается, но добавил, что предстоит еще выяснить, произойдет ли оно вообще. РИА Новости, 29.12.2025
сша
украина
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Трамп: посмотрим, состоится ли украинское урегулирование, но оно приближается