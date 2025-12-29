Рейтинг@Mail.ru
01:06 29.12.2025
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается, но добавил, что предстоит еще выяснить, произойдет ли оно вообще. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается, но добавил, что предстоит еще выяснить, произойдет ли оно вообще.
"Посмотрим, случится ли оно, но оно очень близко", - сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, имея в виду урегулирование конфликта.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
