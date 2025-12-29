Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 29.12.2025 (обновлено: 01:04 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/tramp-2065255197.html
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T01:00:00+03:00
2025-12-29T01:04:00+03:00
сша
украина
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238847_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9e4a285cd15079e15f21c4a58ef032b6.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065254532.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065238847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e2845628928eaf9731886fd8159de26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп анонсировал новую встречу с Зеленским

Трамп заявил, что в понедельник вновь пообщается с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским.
"В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Встреча с Зеленским прошла замечательно, заявил Трамп
00:54
 
СШАУкраинаВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала