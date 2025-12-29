https://ria.ru/20251229/tramp-2065254981.html
Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским прошел хорошо. РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами и Зеленским
