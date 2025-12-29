Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами и Зеленским
00:58 29.12.2025
Трамп рассказал о разговоре с европейскими лидерами и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским прошел хорошо. РИА Новости, 29.12.2025
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским прошел хорошо.
"Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
