https://ria.ru/20251229/tramp-2065254819.html
Встреча Трампа с Зеленским завершилась
Встреча Трампа с Зеленским завершилась - РИА Новости, 29.12.2025
Встреча Трампа с Зеленским завершилась
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде завершилась, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:56:00+03:00
2025-12-29T00:56:00+03:00
2025-12-29T00:56:00+03:00
в мире
сша
флорида
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239538_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_8bfae975f4f480f7fc48d6bfc5299d0f.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065254532.html
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065254343.html
сша
флорида
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065239538_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d25b2dd09fa7da7a132065511313dece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Встреча Трампа с Зеленским завершилась
Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась