29.12.2025
00:56 29.12.2025
Встреча Трампа с Зеленским завершилась
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде завершилась, сообщил пресс-пул Белого дома.
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде завершилась, сообщил пресс-пул Белого дома.
Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго в 13.26 по местному времени (21.26 мск), сообщал пул Белого дома. В 21.40 мск они были в обеденном зале, где прошла встреча.
По данным пресс-пула, мероприятие продолжалось более 2,5 часов.
Как сообщил Белый дом, вскоре Трамп выступит перед журналистами. Не уточняется, будет ли присутствовать Зеленский. Но в зале, где пройдет мероприятие установлены две кафедры с микрофонами и флаги США и Украины.
