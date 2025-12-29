https://ria.ru/20251229/tramp-2065254715.html
Трамп сообщил, что разговор с Путиным был отличным
Трамп сообщил, что разговор с Путиным был отличным - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп сообщил, что разговор с Путиным был отличным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор спрезидентом России Владимиром Путиным был "отличным". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:55:00+03:00
2025-12-29T00:55:00+03:00
2025-12-29T01:11:00+03:00
мирный план сша по украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065254343.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Мирный план США по Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп сообщил, что разговор с Путиным был отличным
Трамп заявил, что обсудил с Путиным много вещей