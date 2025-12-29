https://ria.ru/20251229/tramp-2065251682.html
Трамп выступит с заявлением о встрече с Зеленским
Трамп выступит с заявлением о встрече с Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:17:00+03:00
2025-12-29T00:17:00+03:00
2025-12-29T00:48:00+03:00
в мире
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
