Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой... РИА Новости, 29.12.2025
общество
россия
владимир путин
россия
Новости
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
Путин подписал закон о штрафах за неправильную тонировку временно ввезенных авто