Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки - РИА Новости, 29.12.2025
09:12 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки
2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил тонировки

Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За совершение данного правонарушения к ответственности будут привлекать водителей транспортного средства в случаях предъявления ими документов, выданных таможенными органами и подтверждающих помещение транспортного средства под таможенный режим (который не предусматривает возможность отчуждения) на срок не более шести месяцев.
В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
